Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3%
09:22 27.02.2026
Розничный товарооборот в Гродненской области в январе 2026 г. составил 742 млн. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота области, в январе 2026 г. составил 687,1 млн. рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе 2026 г. составил 347,1 млн. рублей, или 79,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 45,5 млн. рублей, или 92,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.
