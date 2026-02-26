ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3%


09:22 27.02.2026

Розничный товарооборот в Гродненской области в январе 2026 г. составил 742 млн. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота области, в январе 2026 г. составил 687,1 млн. рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2026 г. составил 347,1 млн. рублей, или 79,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 45,5 млн. рублей, или 92,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.
