ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СЫРКОВ «ТОП CRISPY» В ГЛАЗУРИ НОВОГО ФОРМАТА


09:01 27.02.2026

«Савушкин» выпустил новую линейку сырков «ТОП Crispy» в глазури нового формата. Их отличает наличие кусочков орехов и кокоса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сырки «ТОП Crispy» представляют собой мягкую молочную глазурь с оригинальной посыпкой. Нежная сливочная основа из натурального творога сочетается с акцентной начинкой, которая дополняет вкус орехов.

Новинка представлена в двух вкусах. Первый – тропический: у нее мягкая молочная глазурь с кусочками кокосовой стружки. В сливочной творожной основе с ароматом кокоса присутствует начинка со вкусом мякоти спелого кокоса и кокосового молока.

Второй сырок – десертный: нежная молочная глазурь включает кусочки обжаренного фундука. Творожную основу дополняет начинка со вкусом сливочной соленой карамели.

«Мы постоянно ищем способ подарить вам маленькие радости, добавить в обычный день моменты удовольствия. Так родился наш «ТОП Crispy». Теперь глазированный сырок не только радует вкусом, но дарит новые впечатления», – отмечает начальник отдела маркетинга «Десерты» компании «Савушкин» Мария Козак.

ТОП – мультикатегорийный бренд, в портфеле которого глазированные сырки с начинками, сливочное мороженое и молочные коктейли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2026
валюта курс
EUR 3.3653
USD 2.8523
RUB 3.7488
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8400 2.8500
RUB 3.7400 3.7490
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1870
EUR/RUB 89.7000 90.4977
USD/RUB 75.7000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте