|27.02.2026
Экономика РБ
«САВУШКИН» ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СЫРКОВ «ТОП CRISPY» В ГЛАЗУРИ НОВОГО ФОРМАТА
09:01 27.02.2026
«Савушкин» выпустил новую линейку сырков «ТОП Crispy» в глазури нового формата. Их отличает наличие кусочков орехов и кокоса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сырки «ТОП Crispy» представляют собой мягкую молочную глазурь с оригинальной посыпкой. Нежная сливочная основа из натурального творога сочетается с акцентной начинкой, которая дополняет вкус орехов.
Новинка представлена в двух вкусах. Первый – тропический: у нее мягкая молочная глазурь с кусочками кокосовой стружки. В сливочной творожной основе с ароматом кокоса присутствует начинка со вкусом мякоти спелого кокоса и кокосового молока.
Второй сырок – десертный: нежная молочная глазурь включает кусочки обжаренного фундука. Творожную основу дополняет начинка со вкусом сливочной соленой карамели.
«Мы постоянно ищем способ подарить вам маленькие радости, добавить в обычный день моменты удовольствия. Так родился наш «ТОП Crispy». Теперь глазированный сырок не только радует вкусом, но дарит новые впечатления», – отмечает начальник отдела маркетинга «Десерты» компании «Савушкин» Мария Козак.
ТОП – мультикатегорийный бренд, в портфеле которого глазированные сырки с начинками, сливочное мороженое и молочные коктейли.
