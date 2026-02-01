ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,9%


17:05 26.02.2026

В январе 2026г. в Гродненской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 303,9 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2025 г. в сопоставимых ценах на 1,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 301,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 25,2 тыс. тонн, молока – 146,1 тыс. тонн, яиц получено 37,2 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 99,5%, яиц – 93,8%.

На 1 февраля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 681,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223,5 тыс. голов. Численность свиней составила 539 тыс. голов.
