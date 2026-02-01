В индустриальном парке «Великий камень» 25 февраля 2026 года зарегистрированы два новых резидента и субъект инновационной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, ООО «ЛВ-Технолоджи» (Республика Беларусь) планирует реализовать проект, связанный с производством медицинской продукции. Компания организует первое в Беларуси производство портативных устройств для определения расположения венозных и артериальных сосудов.

ООО «Белорусско-Пекинская компания «Сяочжуан» по интеллектуальным технологиям» (Китайская Народная Республика) создаст научно-исследовательскую платформу в сфере интеллектуальной робототехники.

Субъект инновационной деятельности ООО «ГлавТК» будет разрабатывать и внедрять инновационные решения с искусственным интеллектом для цифровой трансформации строительной отрасли.