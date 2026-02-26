Ученые БГУ разработали уникальный материал для использования в космосе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, речь идет о создании многоцелевого сцинтилляционного материала, который полностью устойчив к воздействию космической среды. В научный коллектив вошли сотрудники НИИ ядерных проблем БГУ (НИИ ЯП) под руководством заведующего лабораторией экспериментальной физики высоких энергий профессора Михаила Коржика.

Сцинтилляционные материалы – это современные и незаменимые соединения для регистрации ионизирующего излучения, которые сегодня в зависимости от своего физико-химического состава широко используются в физике высоких энергий, геофизике, медицине, радиационной безопасности. Разработка ученых БГУ стала одним из научных решений для оснащения нового поколения спутников, работающих в околоземном пространстве. В частности, сотрудники НИИ ЯП впервые на постсоветском пространстве создали уникальный материал для регистрации как электромагнитного излучения, так и нейтронов. Он стал полностью адаптивен под космические условия, выдерживает низкие температуры, вспышки на Солнце и другие высокоэнергетические явления Вселенной.

Эффективность и работоспособность созданного в БГУ материала подтверждена уже на практике. На его основе разработан трековый гамма-спектрометр для российского спутника формата 16U «Скорпион» МГУ им. М.В. Ломоносова.

К слову, космический аппарат был успешно запущен и выведен на орбиту в декабре прошлого года. В настоящее время уже получены и анализируются первые данные с этого спутника. Размещенный на его борту комплекс научной аппаратуры позволяет проводить исследования, сопоставимые с задачами больших спутников. Предполагается, что аппарат будет выполнять три задачи: сканирование радиационной обстановки вокруг Земли; анализ вспышек света, гамма-лучей и заряженных частиц для изучения астрофизических процессов; эксперименты по воздействию условий космоса на биологические образцы. В частности, трековый гамма-спектрометр обеспечивает мониторинг радиационной обстановки в верхних слоях атмосферы и в околоземном космическом пространстве.

Временной ход скоростей счета в каналах детекторного модуля вдоль орбиты спутника. Видны возрастания, обусловленные пересечением спутником внешнего радиационного пояса

Отметим, ученые БГУ вносят существенный вклад в развитие космической отрасли в Беларуси и за ее пределами. БГУ является единственным университетом в республике, который создал собственные космические наноспутники, успешно выведенные на орбиту в 2018 и 2023 годах. Также высокими достижениями вуза в области аэрокосмических технологий являются действующие на МКС программно-аппаратные комплексы. Среди них значимая роль отводится не имеющему мировых аналогов уникальному комплексу для оптического дистанционного зондирования Земли.