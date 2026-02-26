ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОСМОСЕ


13:33 26.02.2026

Ученые БГУ разработали уникальный материал для использования в космосе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, речь идет о создании многоцелевого сцинтилляционного материала, который полностью устойчив к воздействию космической среды. В научный коллектив вошли сотрудники НИИ ядерных проблем БГУ (НИИ ЯП) под руководством заведующего лабораторией экспериментальной физики высоких энергий профессора Михаила Коржика.

Сцинтилляционные материалы – это современные и незаменимые соединения для регистрации ионизирующего излучения, которые сегодня в зависимости от своего физико-химического состава широко используются в физике высоких энергий, геофизике, медицине, радиационной безопасности. Разработка ученых БГУ стала одним из научных решений для оснащения нового поколения спутников, работающих в околоземном пространстве. В частности, сотрудники НИИ ЯП впервые на постсоветском пространстве создали уникальный материал для регистрации как электромагнитного излучения, так и нейтронов. Он стал полностью адаптивен под космические условия, выдерживает низкие температуры, вспышки на Солнце и другие высокоэнергетические явления Вселенной.

Эффективность и работоспособность созданного в БГУ материала подтверждена уже на практике. На его основе разработан трековый гамма-спектрометр для российского спутника формата 16U «Скорпион» МГУ им. М.В. Ломоносова.

К слову, космический аппарат был успешно запущен и выведен на орбиту в декабре прошлого года. В настоящее время уже получены и анализируются первые данные с этого спутника. Размещенный на его борту комплекс научной аппаратуры позволяет проводить исследования, сопоставимые с задачами больших спутников. Предполагается, что аппарат будет выполнять три задачи: сканирование радиационной обстановки вокруг Земли; анализ вспышек света, гамма-лучей и заряженных частиц для изучения астрофизических процессов; эксперименты по воздействию условий космоса на биологические образцы. В частности, трековый гамма-спектрометр обеспечивает мониторинг радиационной обстановки в верхних слоях атмосферы и в околоземном космическом пространстве.

Временной ход скоростей счета в каналах детекторного модуля вдоль орбиты спутника. Видны возрастания, обусловленные пересечением спутником внешнего радиационного пояса

Отметим, ученые БГУ вносят существенный вклад в развитие космической отрасли в Беларуси и за ее пределами. БГУ является единственным университетом в республике, который создал собственные космические наноспутники, успешно выведенные на орбиту в 2018 и 2023 годах. Также высокими достижениями вуза в области аэрокосмических технологий являются действующие на МКС программно-аппаратные комплексы. Среди них значимая роль отводится не имеющему мировых аналогов уникальному комплексу для оптического дистанционного зондирования Земли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте