|26.02.2026
Экономика РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 7,2%
13:02 26.02.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь 2026 г. в текущих ценах составил 2 602,2 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 7,2% к уровню января 2025 г.
