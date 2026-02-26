Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 7,2%

13:02 26.02.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь 2026 г. в текущих ценах составил 2 602,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 7,2% к уровню января 2025 г.