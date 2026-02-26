ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 7,2%


13:02 26.02.2026

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь 2026 г. в текущих ценах составил 2 602,2 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 7,2% к уровню января 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
