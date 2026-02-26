|О компании
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
12:38 26.02.2026
В экономике Республики Беларусь в январе 2026 г. было занято 4,1628 млн. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 1,4 тыс. человек.
