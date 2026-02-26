ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПАРТИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТОВАРОВ СТОИМОСТЬЮ BR2,5 МЛН ЗАДЕРЖАЛИ БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ


12:35 26.02.2026

Более 134 тыс. единиц различных товаров, предназначенных для физических лиц, пытались ввезти в Беларусь в нарушение норм указа № 297.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, транспортное средство с товарами, принадлежащее белорусскому перевозчику, остановили сотрудники Оперативной таможни при проведении спецмероприятий в Минской области. Грузовик прибыл из России.

При проведении проверочных мероприятий таможенники установили факт недоставки товаров в места проведения контроля, что, до передачи их физическим лицам, является обязательным условием согласно Указу № 297.

Стоимость ввезенных табачных изделий, жидкостей с запахом, аналогичным спиртовому, БАДов, одежды, обуви, продуктов питания, автомобильных запчастей и многого другого составила более 2,5 млн. бел. рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс по ст. 13.36 КоАП Республики Беларусь. Дополнительно проводится проверка в отношении табачных изделий и жидкости в рамках ст. 13.18 КоАП Республики Беларусь. Назначены таможенные экспертизы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3656 +0.0096
USD 2.8523 +0.0066
RUB 3.7488 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3740
USD 2.8450 2.8500
RUB 3.7380 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 76.1000 76.1900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте