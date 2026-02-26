Более 134 тыс. единиц различных товаров, предназначенных для физических лиц, пытались ввезти в Беларусь в нарушение норм указа № 297.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, транспортное средство с товарами, принадлежащее белорусскому перевозчику, остановили сотрудники Оперативной таможни при проведении спецмероприятий в Минской области. Грузовик прибыл из России.

При проведении проверочных мероприятий таможенники установили факт недоставки товаров в места проведения контроля, что, до передачи их физическим лицам, является обязательным условием согласно Указу № 297.

Стоимость ввезенных табачных изделий, жидкостей с запахом, аналогичным спиртовому, БАДов, одежды, обуви, продуктов питания, автомобильных запчастей и многого другого составила более 2,5 млн. бел. рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс по ст. 13.36 КоАП Республики Беларусь. Дополнительно проводится проверка в отношении табачных изделий и жидкости в рамках ст. 13.18 КоАП Республики Беларусь. Назначены таможенные экспертизы.