В настоящий момент сахарный диабет представляет собой одну из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения. Согласно данным Международной федерации диабета (МФД), к 2045 году общее число больных диабетом в целом увеличится на 46 % и составит 783 млн, и уже сегодня до 90% всех случаев этого заболевания приходится на диабет второго типа (СД2). Риск развития СД2 возрастает при наличии метаболического синдрома — увеличения массы висцерального жира и снижения чувствительности к инсулину. Чтобы профилактировать развитие диабета и метаболического синдрома, необходимо модифицировать риск, корректируя массу тела, вредные привычки и следуя принципам здорового образа жизни, считает Нина Петунина, профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой эндокринологии ИКМ ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный консультант по эндокринологии Управления делами Президента РФ (г. Москва).

Ежегодно сахарный диабет является причиной 6,7 млн смертей – каждые 5 секунд из-за этого заболевания мир теряет одного человека. Более того, по данным МФД, сегодня 541 млн взрослых имеют признаки метаболического синдрома, что значительно повышает их риск развития СД2.

Поскольку метаболические нарушения напрямую связаны с уровнем сахара в крови, то с момента начала терапии у пациентов с СД2 необходим тщательный контроль гликемии. Это особенно важно, поскольку позволяет снизить, в том числе, риски коморбидности СД2 и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) - особенно инфарктов миокарда, поясняет профессор Петунина. «У многих пациентов усиление сахароснижающей терапии начинается слишком поздно — обычно через 8-9 лет после начала заболевания, когда уже требуется инсулин, — отмечает эндокринолог. — Это говорит о том, что своевременная коррекция уровня глюкозы отсутствует, что значительно повышает риск осложнений диабета. В связи с этим необходим пересмотр и оптимизация стратегий лечения для более раннего и эффективного контроля гликемии».

Наряду с контролем гликемии необходима оптимизация массы тела – основного фактора, способствующего развитию как диабета, так и метаболического синдрома, подчеркивает профессор Петунина. Весомый акцент в актуальных рекомендациях по профилактике и лечению СД2 делается на коррекции веса и улучшении метаболического здоровья. «Борьба с ожирением и целевая коррекция массы тела — не вспомогательные меры, а фундаментальный принцип терапии, без которого эффективное лечение больных с диабетом становится практически недостижимым», — отмечает профессор Петунина. Обновленные рекомендации Американской диабетической ассоциации (ADA) 2024 года также подчеркивают, что пациенты с СД2 и избыточной массой тела получают значительную пользу даже от небольшого снижения веса.

«Ранее считалось, что умеренное, а лучше значительное снижение массы тела имеет клиническое значение, однако новые рекомендации ADA говорят о том, что любое снижение веса приносит пользу», – отмечает Нина Петунина. Помимо традиционного показателя индекса массы тела (ИМТ), оценка метаболического здоровья теперь включает дополнительные параметры, такие как окружность талии и соотношение талии к бедрам или росту, что позволяет точнее оценивать распределение жировой ткани и индивидуализировать риск развития метаболических нарушений.

«Отказ от вредных привычек, прежде всего от табакокурения, играет важную роль в коррекции метаболических нарушений», — подчеркивает профессор Петунина. Более того, у курильщиков риск развития СД2 на 30–40% выше, чем у некурящих людей. При этом пациенты с диабетом зачастую недостаточно мотивированы на отказ от курения, несмотря на информированность о крайне высоких рисках для здоровья.

«В особых случаях, когда пациент с диабетом не готов полностью отказаться от курения, в качестве альтернативы можно модифицировать риск и рассмотреть переход на бездымные способы доставки никотина с последующим отказом от курения, – замечает профессор Петунина. – По сравнению с обычными сигаретами, такие устройства на более чем 95% снижают количество токсичных компонентов, что имеет колоссальное значение для здоровье человека». При этом, по мнению врача, возможность модификации рисков необходимо учесть на государственном уровне, внедряя регулирование в соответствии с наносимым вредом.

Оптимальная стратегия терапии СД2 должна основываться на изменении образа жизни: снижении массы тела, повышении физической активности, рациональном питании и отказе от вредных привычек, - особенно табакокурения, резюмирует эндокринолог. «Даже незначительное снижение массы тела приводит к улучшению гликемического контроля и снижению риска сердечно-сосудистых осложнений, - говорит она. - Важно помнить, что без изменения образа жизни невозможно существенным образом улучшить прогноз заболевания и помочь пациентам повысить качество жизни».