ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНТРУДА УСТАНОВИЛО НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА МАРТ 2026 ГОДА


11:42 26.02.2026

Минтруда установило нормы рабочего времени на март 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, а первый весенний месяц белорусов ожидает стандартный график работы с учетом государственного праздника.

Согласно расчетам профильного ведомства, при пятидневной рабочей неделе в марте будет 22 рабочих дня и 9 выходных. Те, кто трудится по шестидневному графику, отработают 26 дней и отдохнут 5 раз.

Общее количество рабочих часов в марте будет зависеть от специфики трудового графика. Для сотрудников на «пятидневке» расчетная норма составит 176 часов. Для работающих шесть дней в неделю этот показатель будет чуть ниже — 173 часа.

Разница в часах обусловлена правилами сокращения рабочего времени в предпраздничные дни. Поскольку Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, сокращенного дня у работников с пятидневным графиком не будет. В то же время для сотрудников с шестидневной рабочей неделей суббота, 7 марта, станет короткой — время работы сократится на один час.

Напомним, что данные показатели утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 16 сентября 2025 года № 95. Документ устанавливает расчетные нормы на весь 2026 год для планирования графиков и начисления заработной платы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3600
USD 2.8480 2.8539
RUB 3.7300 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1870
EUR/RUB 90.2000 90.2000
USD/RUB 76.2500 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте