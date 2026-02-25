Минтруда установило нормы рабочего времени на март 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, а первый весенний месяц белорусов ожидает стандартный график работы с учетом государственного праздника.

Согласно расчетам профильного ведомства, при пятидневной рабочей неделе в марте будет 22 рабочих дня и 9 выходных. Те, кто трудится по шестидневному графику, отработают 26 дней и отдохнут 5 раз.

Общее количество рабочих часов в марте будет зависеть от специфики трудового графика. Для сотрудников на «пятидневке» расчетная норма составит 176 часов. Для работающих шесть дней в неделю этот показатель будет чуть ниже — 173 часа.

Разница в часах обусловлена правилами сокращения рабочего времени в предпраздничные дни. Поскольку Международный женский день в 2026 году выпадает на воскресенье, сокращенного дня у работников с пятидневным графиком не будет. В то же время для сотрудников с шестидневной рабочей неделей суббота, 7 марта, станет короткой — время работы сократится на один час.

Напомним, что данные показатели утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 16 сентября 2025 года № 95. Документ устанавливает расчетные нормы на весь 2026 год для планирования графиков и начисления заработной платы.