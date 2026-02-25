ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ГОМЕЛЕ ДИРЕКТОРА СТРОЙОРГАНИЗАЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТОК


11:26 26.02.2026

Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области пресекли коррупционную схему в строительной отрасли региона.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, установлено, что руководитель государственного предприятия систематически получал незаконные денежные вознаграждения от представителей частного бизнеса.

Откаты полагались за предоставление коммерческим структурам подрядов на строительные объекты. Директор гарантировал партнерам беспрепятственное заключение договоров, содействие в их исполнении и своевременную оплату выполненных работ.

Преступная деятельность продолжалась более года. По данным следствия, в январе–феврале 2025 года руководитель принял 9 тысяч рублей через посредника — индивидуального предпринимателя, который обналичил переведенные на его счет деньги. Позже, в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года, директор получил еще 15 тысяч рублей.

Задержание произошло с поличным сразу после передачи очередного транша в размере 10 тысяч рублей. В отношении руководителя предприятия и его пособника возбуждены уголовные дела. Фигуранты уже признали свою вину и в настоящее время сотрудничают со следствием.
