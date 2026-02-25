ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ОБЕСПЕЧИЛ РОСТ ПРИБЫЛИ И ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ ПО ИТОГАМ ГОДА


11:01 26.02.2026

На заседании совета концерна «Белгоспищепром» подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, ключевые показатели свидетельствуют об устойчивом развитии отрасли: индекс промышленного производства составил 102,5%, а темп роста экспорта — 103,1%. Инвестиционная активность также показала положительную динамику, темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) – 103,3%.

Эффективная производственная стратегия позволила организациям значительно улучшить финансовые результаты. При плановой рентабельности продаж чистая прибыль предприятий выросла на 9,9%, а прибыль от реализации — на 3,7%. Важным итогом года стало формирование положительного внешнеторгового сальдо и достижение целевых показателей по снижению затрат на производство.

Особое внимание в отчетном периоде уделили соблюдению макроэкономических пропорций. Средняя заработная плата по концерну выросла на 14,7%, темп роста реальной заработной платы составил 107,5%. Коэффициент опережающего роста производительности труда по выручке над ростом заработной платы – более единицы (1,18).

Наряду с экономическим блоком, приоритетом оставалось совершенствование управленческих процессов. Так, внедрение элементов бережливого производства и международных стандартов по борьбе со взяточничеством (ISO 37001-2020) позволило снизить производственные риски и повысить качество закупочной деятельности. Для закрепления этих результатов в 2025 году профильное обучение прошли более 100 специалистов отрасли.

Итогом встречи стало утверждение планов на 2026 год, ориентированных на дальнейшую интенсификацию производства. Руководители предприятий представили конкретные механизмы по наращиванию объемов выпуска продукции и оптимизации логистических цепочек для укрепления позиций на внешних рынках.
