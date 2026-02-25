ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТЗ УВЕЛИЧИЛ ПОДМЕННЫЙ ФОНД ТРАКТОРОВ


10:47 26.02.2026

Минский тракторный завод расширил парк подменной техники, пополнив его энергонасыщенными и другими моделями тракторов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления сервиса и технической экспертизы ОАО «МТЗ» Виталий Скрундь.

«Мы создали резерв, чтобы в случае форс-мажора оперативно подменить технику, находящуюся на гарантии, и не сорвать агротехнические сроки. К началу весенних полевых работ количество подменных тракторов BELARUS превысит 90 единиц, более половины из них — энергонасыщенные. С начала 2026 года сервисной службе передано семь новых BELARUS 3522 и один BELARUS 1220.4», — отметил Виталий Скрундь.

Подменный фонд тракторов распределен по отделениям филиала «Торговый дом BELARUS» и находится в распоряжении всех дилеров. Техника передается хозяйствам по типовому договору на основании заявок. Кроме того, для быстрого решения проблем на местах сформировано более 100 мобильных сервисных бригад, а склады укомплектованы необходимыми запчастями.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3600
USD 2.8480 2.8539
RUB 3.7300 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1870
EUR/RUB 90.2000 90.2000
USD/RUB 76.2500 76.7000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
