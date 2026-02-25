|О компании
|26.02.2026
Экономика РБ
МТЗ УВЕЛИЧИЛ ПОДМЕННЫЙ ФОНД ТРАКТОРОВ
10:47 26.02.2026
Минский тракторный завод расширил парк подменной техники, пополнив его энергонасыщенными и другими моделями тракторов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления сервиса и технической экспертизы ОАО «МТЗ» Виталий Скрундь.
«Мы создали резерв, чтобы в случае форс-мажора оперативно подменить технику, находящуюся на гарантии, и не сорвать агротехнические сроки. К началу весенних полевых работ количество подменных тракторов BELARUS превысит 90 единиц, более половины из них — энергонасыщенные. С начала 2026 года сервисной службе передано семь новых BELARUS 3522 и один BELARUS 1220.4», — отметил Виталий Скрундь.
Подменный фонд тракторов распределен по отделениям филиала «Торговый дом BELARUS» и находится в распоряжении всех дилеров. Техника передается хозяйствам по типовому договору на основании заявок. Кроме того, для быстрого решения проблем на местах сформировано более 100 мобильных сервисных бригад, а склады укомплектованы необходимыми запчастями.
