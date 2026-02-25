В Беларуси продолжается реализация масштабного Соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и бизнесом, направленного на эффективное продвижение продукции белорусского производства. На текущий момент документ подписали субъекты, представляющие интересы более чем 23 тысяч объектов торговли и общественного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, к инициативе присоединились новые крупные участники, расширив географию присутствия белорусских товаров. Среди них — сеть «Табакерка» (СЗАО «Энерго-Оил»), оператор «Лайф», ритейлер «ДНС», сеть магазинов «Три цены» и ООО «Ресторан». Это позволяет обеспечить представленность отечественной продукции в самых разных форматах — от киосков у дома до крупных магазинов цифровой техники.

Поддержку инициативе оказывает и частный сектор: к соглашению массово примыкают индивидуальные предприниматели и малый бизнес. Такая консолидация усилий всех участников рынка гарантирует покупателям широкий выбор качественных белорусских товаров в любой точке республики.