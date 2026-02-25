|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАРТ РАСШИРЯЕТ КРУГ ПАРТНЕРОВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
10:33 26.02.2026
В Беларуси продолжается реализация масштабного Соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и бизнесом, направленного на эффективное продвижение продукции белорусского производства. На текущий момент документ подписали субъекты, представляющие интересы более чем 23 тысяч объектов торговли и общественного питания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, к инициативе присоединились новые крупные участники, расширив географию присутствия белорусских товаров. Среди них — сеть «Табакерка» (СЗАО «Энерго-Оил»), оператор «Лайф», ритейлер «ДНС», сеть магазинов «Три цены» и ООО «Ресторан». Это позволяет обеспечить представленность отечественной продукции в самых разных форматах — от киосков у дома до крупных магазинов цифровой техники.
Поддержку инициативе оказывает и частный сектор: к соглашению массово примыкают индивидуальные предприниматели и малый бизнес. Такая консолидация усилий всех участников рынка гарантирует покупателям широкий выбор качественных белорусских товаров в любой точке республики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
Курсы в банках
на 26.02.2026
Конвертация в банках
на 26.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте