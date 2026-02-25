ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ РАСШИРЯЕТ КРУГ ПАРТНЕРОВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ


10:33 26.02.2026

В Беларуси продолжается реализация масштабного Соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и бизнесом, направленного на эффективное продвижение продукции белорусского производства. На текущий момент документ подписали субъекты, представляющие интересы более чем 23 тысяч объектов торговли и общественного питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, к инициативе присоединились новые крупные участники, расширив географию присутствия белорусских товаров. Среди них — сеть «Табакерка» (СЗАО «Энерго-Оил»), оператор «Лайф», ритейлер «ДНС», сеть магазинов «Три цены» и ООО «Ресторан». Это позволяет обеспечить представленность отечественной продукции в самых разных форматах — от киосков у дома до крупных магазинов цифровой техники.

Поддержку инициативе оказывает и частный сектор: к соглашению массово примыкают индивидуальные предприниматели и малый бизнес. Такая консолидация усилий всех участников рынка гарантирует покупателям широкий выбор качественных белорусских товаров в любой точке республики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3600
USD 2.8480 2.8539
RUB 3.7300 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 26.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1870
EUR/RUB 90.2000 90.2000
USD/RUB 76.2500 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте