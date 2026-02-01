Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию». Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.

Постановлением предусматривается увеличение с 1 марта 2026 г. цен (тарифов), исходя из подходов, принятых при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 рубля или 0,5 базовой величины между всеми жилищно-коммунальными услугами (в пределах параметров, определенных Указом Президента от 23 января 2026 г. №33 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год»)

Цены на газ увеличиваются на 7,07% (удорожание платежа за счет роста тарифа на данную услугу - 0,93 рубля).

Тарифы на электроэнергию увеличиваются на 7% (удорожание платежа - 2,99 рубля)

Тарифы на теплоэнергию увеличатся с 1 июня 2026 г. на 7,3% (удорожание платежа - 3,12 рубля, в том числе на отопление - 2,6 рубля, на горячее водоснабжение - 0,53 рубля)

Удорожание 1 баллона сжиженного газа - 1,7 рубля