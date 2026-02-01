ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ, ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


17:08 25.02.2026

Александр Турчин подписал постановление Совета Министров «Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию». Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.

Постановлением предусматривается увеличение с 1 марта 2026 г. цен (тарифов), исходя из подходов, принятых при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 рубля или 0,5 базовой величины между всеми жилищно-коммунальными услугами (в пределах параметров, определенных Указом Президента от 23 января 2026 г. №33 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год»)

Цены на газ увеличиваются на 7,07% (удорожание платежа за счет роста тарифа на данную услугу - 0,93 рубля).

Тарифы на электроэнергию увеличиваются на 7% (удорожание платежа - 2,99 рубля)

Тарифы на теплоэнергию увеличатся с 1 июня 2026 г. на 7,3% (удорожание платежа - 3,12 рубля, в том числе на отопление - 2,6 рубля, на горячее водоснабжение - 0,53 рубля)

Удорожание 1 баллона сжиженного газа - 1,7 рубля
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2026
валюта курс
EUR 3.3548
USD 2.8457
RUB 3.7526
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3560 -0.0035
USD 2.8457 -0.003
RUB 3.7526 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3540 3.3550
USD 2.8400 2.8430
RUB 3.7400 3.7430
подробнее

Конвертация в банках
на 25.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1830
EUR/RUB 89.7000 89.7900
USD/RUB 75.9000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
