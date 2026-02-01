МИНСК, 25 февраля /ЭКОПРЕСС/. Мобильное приложение «ФСЗН» обновило функционал, предоставив пользователям больше инструментов для дистанционного взаимодействия с Фондом.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, теперь граждане могут отслеживать историю своей предпринимательской деятельности и оперативно проверять наличие задолженностей по страховым взносам.

Помимо контроля платежей, упростился и процесс регистрации. Для тех, кто имеет право на добровольную уплату взносов, реализована возможность онлайн-подачи заявления о постановке на учет. Сделать это можно в специальном разделе «Постановка (снятие) на учет для самостоятельной уплаты взносов».

Процедура максимально упрощена и занимает всего несколько минут. Пользователю достаточно нажать кнопку «Подать новое заявление», заполнить необходимые реквизиты и прикрепить документы, подтверждающие вид деятельности. После нажатия кнопки «Отправить» данные автоматически поступят на рассмотрение в органы Фонда, что избавляет от необходимости личного визита в ведомство.