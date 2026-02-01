ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ ЛОКАТОР ПАРКОМЕСТ У ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ


15:05 25.02.2026

Сеть BatteryFly запустила локатор паркомест у зарядных станций с помощью компьютерного зрения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, теперь водители могут видеть не только доступные коннекторы, но и свободные места для электромобилей. Пилотный проект реализован в Минске на улице Германовской, 7, но вскоре будет масштабирован и на другие зарядные комплексы.

Локатор реализован в виде функции «Статус парковочного места» в приложении BatteryFly. Чтобы с помощью новой функции увидеть свободные места, достаточно нажать на иконку конкретной локации. Система отслеживает статус паркоместа в режиме реального времени.

«Мы постарались устранить одну из основных болей владельцев электромобилей. Эта функция особенно актуальна для локаций, где ограничено количество зарядных мест или где часто бывает невозможно подъехать к коннектору. Система работает на основе компьютерного зрения. Тестирование прошло крайне успешно и теперь мы готовы масштабировать эту технологии на другие объекты», – отмечают в сети BatteryFly.

Пилотный проект реализован в Минске на одной из загруженных локаций на улице Германовской, 7 в Минске. Там уже можно в режиме реального времени видеть не только, какие коннекторы доступны, но и какие парковочные места свободны. Вскоре такие же появятся и на других зарядных станциях как в Минске, так и в регионах.

Зарядные станции BatteryFly работают в Минске, областных и районных центрах. Сеть также развивает крупные хабы в столице – в ТРЦ Palazzo, ТЦ Momo и ТРЦ DanaMall. В ближайшие годы оператор продолжит расширять зарядную инфраструктуру.

Для зарядки нужно скачать мобильное приложение BatteryFly. С его помощью можно забронировать зарядную станцию, отслеживать статус зарядки и совершать оплаты. Также можно рассчитаться с помощью приложений «Оплати», а юридическим лицам доступны корпоративные аккаунты. Присутствует и плата за простой, чтобы водители не задерживали станции после зарядки и не создавали неудобств другим.
