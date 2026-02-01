Детали громкого уголовного дела о мошеннических call-центрах, которые на протяжении семи лет работали в Минске под видом законного бизнеса, были озвучены сегодня на пресс-конференции, сообщает Telegram-канал СК.

Как заявил заместитель начальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Сергей Гамко, расследование показало, что преступная схема была тщательно законспирирована.

Для придания видимости законной деятельности злоумышленники зарегистрировали в Беларуси три субъекта хозяйствования. Официально компании занимались рекламой, IT-услугами и работой справочных служб, однако их офисы в столице на деле оказались единым центром управления мошенническими колл-центрами, функционирование которого обеспечивали семь отделов с разной специализацией.

В ходе общения с потерпевшими операторы представлялись вымышленными именами — сейчас следствию известно о 1600 таких псевдонимах. Кроме того, участники международной преступной группы создали более 800 фальшивых сайтов, где под видом инвестиционных компаний обещали гражданам сверхдоходы.

В результате совместной операции Следственного комитета и ГУБОПиК МВД были задержаны 55 человек, из которых девять являются иностранными гражданами. В офисах и по местам жительства фигурантов проведены обыски, изъято более 600 единиц компьютерной техники, а также денежные средства на сумму свыше 790 тысяч белорусских рублей.

Как отметил представитель СК, средний возраст участников группы составляет от 20 до 38 лет, многие из них имеют высшее образование и семьи. Их привлекала возможность легкого заработка: ежемесячный оборот мошеннических структур, по предварительным данным, достигал от 600 тысяч до 2 миллионов долларов США.

В настоящее время с санкции прокурора к 18 фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 17 лицам уже предъявлено обвинение. Также следователи допросили 97 человек, находившихся в офисных помещениях во время проведения активных мероприятий. Общая сумма установленного ущерба на данный момент превышает 290 тысяч белорусских рублей, расследование уголовного дела продолжается