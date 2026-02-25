ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 219 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


13:53 25.02.2026

В январе 2025 г. в Брестской области организациями всех форм собственности построено 219 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 38,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 16,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 43% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 12,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 18,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 48,1% от общего ввода по области.
