Экспорт техники BELARUS в Узбекистан в 2025 году вырос на 15% по сравнению с 2024 годом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ маркетинг-центра ОАО «МТЗ» Александр Суровец.

«В прошлом году МТЗ отправил в Узбекистан более 3 тыс. единиц техники BELARUS. В стране востребованы тракторы с широким диапазоном мощности — от 80 до 200 л. с., а также хлопководческие тракторы BELARUS 80Х. Кроме того, был частично реализован контракт с узбекской компанией KRANTAS GROUP на поставку трансмиссий», — рассказал Александр Суровец. Отметим, что в настоящее время товаропроводящая сеть ОАО «МТЗ» в Узбекистане представлена пятью дилерскими центрами. Также в городе Нурафшан функционирует совместное сборочное производство по выпуску тракторов BELARUS.