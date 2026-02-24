|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ BELARUS В УЗБЕКИСТАН УВЕЛИЧИЛСЯ НА 15% В 2025 ГОДУ
12:33 25.02.2026
Экспорт техники BELARUS в Узбекистан в 2025 году вырос на 15% по сравнению с 2024 годом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ маркетинг-центра ОАО «МТЗ» Александр Суровец.
«В прошлом году МТЗ отправил в Узбекистан более 3 тыс. единиц техники BELARUS. В стране востребованы тракторы с широким диапазоном мощности — от 80 до 200 л. с., а также хлопководческие тракторы BELARUS 80Х. Кроме того, был частично реализован контракт с узбекской компанией KRANTAS GROUP на поставку трансмиссий», — рассказал Александр Суровец. Отметим, что в настоящее время товаропроводящая сеть ОАО «МТЗ» в Узбекистане представлена пятью дилерскими центрами. Также в городе Нурафшан функционирует совместное сборочное производство по выпуску тракторов BELARUS.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2026
Курсы в банках
на 25.02.2026
Конвертация в банках
на 25.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте