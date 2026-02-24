Розничный товарооборот в Брестской области в январе 2026 г. составил 961,6 млн. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,1% розничного товарооборота области, в январе 2026 г. составил 895,6 млн. рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В январе 2026 г. оптовый товарооборот составил 470,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 86,4% к уровню января 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 58,9 млн. рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.