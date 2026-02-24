Специалисты жилищно-коммунального хозяйства Беларуси проводят непрерывный мониторинг состояния улиц и пешеходных зон. Основные усилия сосредоточены на своевременной очистке дорожного полотна от снега и устранении гололедицы для обеспечения безопасности движения.

Как сообщает Telegram-канала МЖКХ, для оперативного наведения порядка уже к восьми часам утра на маршруты вышли 795 единиц спецтехники. В работах задействованы 333 снегоуборочные машины, 240 песко- и солеразбрасывателей, а также 222 единицы погрузочной и вывозной техники.

Параллельно с механизированной уборкой к расчистке города приступили мобильные бригады. Более 3220 сотрудников ЖКХ вручную очищают тротуары и дворовые территории, обрабатывая их песчано-соляными смесями.