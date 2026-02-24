Экономика РБ

В МИНСКЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОШЕННИЧЕСКИХ CALL-ЦЕНТРОВ

10:36 25.02.2026 В Минске пресечена деятельность мошеннических call-центров. Как сообщает Telegram-канал СК, Главным управлением цифрового развития Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД проведен ряд задержаний лиц, причастных к деятельности международной организованной преступной группы. По данным следствия, злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании. Через электронные анкеты они собирали данные граждан и, представляясь «финансовыми специалистами», убеждали их переводить деньги на фиктивные счета. Далее на поддельных платформах имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали продолжать вносить все новые суммы. Похищенные средства перечисляли на подконтрольные счета.