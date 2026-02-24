В Беларуси с 1 января 2026 года введена обязательная маркировка ювелирных и других изделий средствами идентификации. Согласно указу №378, эта мера призвана обеспечить полный контроль законности оборота драгоценностей — от этапа производства до момента их реализации конечному потребителю.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, процесс цифровизации отрасли демонстрирует высокую динамику. На сегодняшний день субъектами хозяйствования промаркировано уже более 4 618,9 тысячи изделий. Этот показатель включает в себя результаты как текущего этапа, так и предварительного пилотного проекта, который позволил бизнесу адаптироваться к новым требованиям.

Только за период действия обязательной маркировки в систему было внесено 462,5 тысячи единиц продукции. Активное внедрение защитных знаков позволяет очистить рынок от контрафакта и гарантирует покупателям подлинность и качество приобретаемых украшений.