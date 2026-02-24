ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,4%


09:32 25.02.2026

В январе 2026 г. в Брестской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих составило 475,3 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 469,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,6% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 31,4 тыс. тонн, что на 0,8% больше, чем в январе 2025 г., молока – 218,6 тыс. тонн (на 6,2% больше). Яиц получено 53,3 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,9%, яиц – 95,3%.

На 1 февраля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 854,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 301,8 тыс. голов. Численность свиней составила 333,4 тыс. голов.
