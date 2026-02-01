ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «ТВЭЛ» РАСШИРЯЮТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО


16:12 24.02.2026

В Министерстве энергетики состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с руководством топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Российскую делегацию возглавила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. В обсуждении также приняли участие министр энергетики Денис Мороз, представители Минпрома, МЧС, НАН Беларуси и профильные специалисты энергетического комплекса.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, ключевым вектором диалога стало укрепление технологического суверенитета через реализацию высокотехнологичных проектов. Как отметил Виктор Каранкевич, сотрудничество охватывает широкий спектр направлений: от обеспечения БелАЭС ядерным топливом до создания в стране пункта захоронения радиоактивных отходов. Особое внимание стороны уделили внедрению систем накопления энергии и развитию аддитивных технологий, которые формируют фундамент для энергетики будущего.

Важным этапом взаимодействия является интеграция стационарных систем накопления энергии на объектах белорусской энергосистемы. На текущий момент пилотные установки уже внедряются на Мозырской ТЭЦ для стабилизации нагрузок. Аналогичные технологии тестируются и на ведущих промышленных гигантах страны, таких как МАЗ, БелАЗ и «Белкоммунмаш», что позволяет существенно повысить надежность электроснабжения.

Развитие компонентной базы для электромобилей и работа Центра аддитивных технологий дополняют портфель совместных инициатив. Эти проекты не только повышают энергетическую эффективность предприятий, но и создают необходимую инфраструктуру для масштабного развития электротранспорта в Беларуси. По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия и ускорению реализации текущих программ.
