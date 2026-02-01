Компания МТС в рамках социальной инициативы #ИнтернетБезБуллинга провела образовательный мастер-класс для детей и подростков в Минске. Мероприятие было посвящено безопасности в сети и предупреждению кибербуллинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, встреча прошла в столичной средней школе №150 собрала более 100 учащихся всех возрастов. Мероприятие было призвано помочь сформировать у учащихся ответственное отношение к онлайн-общению и освоить практические навыки безопасного поведения в цифровой среде. В ходе занятия ребята узнали об основных формах интернет-травли, обсудили возможные последствия кибербуллинга и алгоритмы действий в ситуации, если подросток столкнулся с агрессией в сети лично или стал ее свидетелем.

Мастер-класс прошел в интерактивном формате с участием практикующего психолога. Специалист рассказала о причинах распространения кибербуллинга среди подростков, объяснила, как корректно реагировать на провокации и оскорбления в интернете, куда можно обратиться за поддержкой и почему важно не оставаться безучастными к случаям онлайн-травли.

«Интернет занимает значительную часть жизни современных школьников, поэтому важно способствовать формированию у ребят навыков безопасного и осознанного поведения в сети. Инициатива #ИнтернетБезБуллинга с 2021 года помогает подросткам лучше понимать свою ответственность при общении онлайн», — отметили в МТС.

Во время встречи учащиеся активно участвовали в обсуждении, делились личным опытом и задавали вопросы специалисту. В завершение мероприятия состоялась тематическая викторина, позволившая закрепить полученные знания. Все участники получили рабочие тетради, а наиболее активные школьники — памятные сувениры от компании.

Социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется МТС совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Проект направлен на профилактику кибербуллинга и развитие навыков безопасного общения в сети. В рамках инициативы были разработаны интерактивные тесты, обучающие видеоматериалы и контент для социальных сетей, а также создан чат-бот для родителей. Готовится к выпуску методическое пособие для проведения классных часов в учреждениях образования.