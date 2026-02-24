Розничный товарооборот города Минска в январе 2026 г. составил 2 562 млн. рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к январю 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота города Минска, в январе 2026 г. составил 2 515,2 млн. рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2026 г. составил 7 842,3 млн. рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 275,7 млн. рублей, или 97,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.