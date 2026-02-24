ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ ОБЪЕКТЫ ЛЬГОТНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2026 ГОД


13:49 24.02.2026

Министерство архитектуры и строительства Беларуси определило перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов, возведение которых будет поддержано государственным кредитованием. Соответствующие нормы закреплены в постановлениях ведомства №11 и № 13 от 16 февраля 2026 года, сообщает Национальный правовой портал.

Принятые документы детально регламентируют объемы финансирования для строительства, реконструкции и приобретения жилья с использованием льготных ресурсов. В частности, постановление №13 отдельно устанавливает перечень объектов, которые будут строиться в 2026 году для работников сельскохозяйственных организаций Минской области.

Представленные в нормативных актах списки включают исчерпывающую информацию по каждому объекту: от точного месторасположения и количества квартир до сроков ввода в эксплуатацию и конкретных сумм выделяемых кредитов. Данная работа проводится в рамках реализации постановления Совета Министров от 5 января 2026 г. №3, направленного на развитие жилищной и инженерно-транспортной инфраструктуры страны.

Новые правила вступят в силу сразу после их официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3595 -0.0049
USD 2.8487 -0.0018
RUB 3.7397 +0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3630
USD 2.8450 2.8470
RUB 3.7270 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1820
EUR/RUB 90.1000 90.3000
USD/RUB 76.5000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
