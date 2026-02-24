Министерство архитектуры и строительства Беларуси определило перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов, возведение которых будет поддержано государственным кредитованием. Соответствующие нормы закреплены в постановлениях ведомства №11 и № 13 от 16 февраля 2026 года, сообщает Национальный правовой портал.

Принятые документы детально регламентируют объемы финансирования для строительства, реконструкции и приобретения жилья с использованием льготных ресурсов. В частности, постановление №13 отдельно устанавливает перечень объектов, которые будут строиться в 2026 году для работников сельскохозяйственных организаций Минской области.

Представленные в нормативных актах списки включают исчерпывающую информацию по каждому объекту: от точного месторасположения и количества квартир до сроков ввода в эксплуатацию и конкретных сумм выделяемых кредитов. Данная работа проводится в рамках реализации постановления Совета Министров от 5 января 2026 г. №3, направленного на развитие жилищной и инженерно-транспортной инфраструктуры страны.

Новые правила вступят в силу сразу после их официального опубликования.