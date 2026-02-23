Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2026 г. составила 2757,1 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В декабре 2025 года средняя зарплата была 3112,7 рубля.

Таким образом, в январе 2026 года она снизилась по сравнению с декабрем 2025 года на 355,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за январь составила 3747,8 рубля, Минской области – 2789,3 рубля, в Гомельской – 2400,8 рубля, Гродненской – 2411,4 рубля, Брестской – 2399,6 рубля, Витебской – 2307,1 рубля, Могилевской - 2271,9 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе была в секторе информации и связи – 6536,4 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4799,3 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3232,8 рубля, строительства – 3177,1 рубля, промышленности – 2811,6 рубля, транспорта и логистики — 2662,6 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2571,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2473,0 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2322,0 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2301,1 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 2077,4 рубля, образования — 1990,2 рубля.