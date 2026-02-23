|О компании
|24.02.2026
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 12,8%
11:19 24.02.2026
В январе 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 2 777,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,2% к уровню января 2025 г..
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 21,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 4,4%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 1,8%, в обрабатывающей промышленности сократился на 15,9%.
