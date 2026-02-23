Органы прокуратуры Минской области установили нарушения законодательства о государственных закупках в сельхозорганизациях Березинского, Солигорского, Пуховичского и Узденского районов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Минской области, в частности, прокуратура Минской области в ходе мониторинга электронной торговой площадки выявила нарушения при проведении организацией АПК Березинского района процедуры закупки запасных частей к сельскохозяйственной технике на сумму свыше 98 тыс. рублей.

Заказчик неправильно выбрал вид процедуры государственной закупки и определил условия применения преференциальной поправки с нарушением требований действующего законодательства.

Кроме того, прокуратура Минской области установила, что сельскохозяйственная организация Солигорского района при проведении закупки рапсового жмыха общей предельной стоимостью свыше 57 тыс. рублей разместила в открытом доступе лишь техническое задание и проект договора. При этом заказчик не обеспечил размещение иных обязательных сведений, предусмотренных законодательством, в результате чего потенциальные участники не были надлежащим образом проинформированы о предъявляемых к ним требованиях, предмете закупки и иных существенных условиях.

Прокуратура Пуховичского района при мониторинге электронной торговой площадки также выявила в одном из предприятий АПК района нарушения законодательства при проведении процедур государственных закупок.

В частности, при проведении организацией в начале февраля 2026 года закупки из одного источника запасных частей для плугов и посевного агрегата за счет бюджетных средств на сумму свыше 50 тыс. рублей допущены нарушения в части порядка выбора процедуры государственной закупки.

В свою очередь, прокуратура Узденского района выявила, что при осуществлении закупок запасных частей для сельскохозяйственной техники за счет средств районного бюджета два агропредприятия незаконно применили процедуру закупки из одного источника на общую сумму около 50 тыс. рублей. В то время как согласно годовым планам государственных закупок стоимость потребности в однородных товарах превышала предел, установленный законодательством для применения указанной процедуры.

Названные нарушения создавали риск участия в процедурах закупок поставщиков, предложения которых не отвечали требованиям законодательства.

Справочно. Согласно абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов и процедур закупок относится к правонарушениям, создающим условия для коррупции.

Как итог – заместитель прокурора Минской области, прокуроры Пуховичского и Узденского районов вынесли предписания в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций, допустивших нарушения законодательства о государственных закупках.

По результатам рассмотрения актов надзора процедуры государственных закупок на общую сумму свыше 255 тыс. рублей отменены.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении отдельных лиц инициированы административные процессы по ч.ч.2, 3 ст.12.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.