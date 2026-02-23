|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: В ПУЛ «РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ВОШЛИ 180 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
10:49 24.02.2026
Программа инвестпроектов «Региональная инициатива» продолжает демонстрировать высокую динамику развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с начала 2025 года поступило порядка 350 заявок, в том числе около 50 – за январь-февраль текущего года. Одобрено 180 общей стоимостью порядка 4 млрд рублей.
Большинство проектов «Региональной инициативы» имеют производственную направленность. Речь идет, в частности, о пищевой промышленности, деревообработке, выпуске стройматериалов, машин и оборудования, химическом производстве.
Также частью пула стало 7 бизнес-идей в услужных секторах: организации досуга и развлечений, медуслугах.
47 инвестпроектов, включенных в перечень «Региональная инициатива», уже получили необходимое финансирование со стороны банков, по остальным идет активная работа с организациями.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
Курсы в банках
на 24.02.2026
Конвертация в банках
на 24.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте