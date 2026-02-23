Программа инвестпроектов «Региональная инициатива» продолжает демонстрировать высокую динамику развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с начала 2025 года поступило порядка 350 заявок, в том числе около 50 – за январь-февраль текущего года. Одобрено 180 общей стоимостью порядка 4 млрд рублей.

Большинство проектов «Региональной инициативы» имеют производственную направленность. Речь идет, в частности, о пищевой промышленности, деревообработке, выпуске стройматериалов, машин и оборудования, химическом производстве.

Также частью пула стало 7 бизнес-идей в услужных секторах: организации досуга и развлечений, медуслугах.

47 инвестпроектов, включенных в перечень «Региональная инициатива», уже получили необходимое финансирование со стороны банков, по остальным идет активная работа с организациями.