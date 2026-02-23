В Гомельской области продолжается планомерная работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов государственной собственности.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, очередным успешным примером реализации такого имущества стала продажа площадки в Мозыре, которая долгое время оставалась невостребованной.

Речь идет о комплексе зданий и сооружений общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Объект включает в себя группу строений различного назначения и объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке площадью 2 гектара. Для того чтобы найти эффективного собственника и дать территории «вторую жизнь», были организованы электронные торги с применением механизма значительного снижения начальной цены.

В результате аукциона стоимость лота упала на 80%, составив в итоге 96 тысяч рублей. Столь выгодные финансовые условия накладывают на покупателя серьезную ответственность: по условиям сделки новый владелец обязан в кратчайшие сроки возобновить эксплуатацию комплекса. Ожидается, что реализация проекта позволит создать в регионе новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции и дать импульс развитию городской инфраструктуры.