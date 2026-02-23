ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МОЗЫРЕ ПРОДАЛИ КРУПНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС СО СКИДКОЙ 80%


10:24 24.02.2026

В Гомельской области продолжается планомерная работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов государственной собственности.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, очередным успешным примером реализации такого имущества стала продажа площадки в Мозыре, которая долгое время оставалась невостребованной.

Речь идет о комплексе зданий и сооружений общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Объект включает в себя группу строений различного назначения и объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке площадью 2 гектара. Для того чтобы найти эффективного собственника и дать территории «вторую жизнь», были организованы электронные торги с применением механизма значительного снижения начальной цены.

В результате аукциона стоимость лота упала на 80%, составив в итоге 96 тысяч рублей. Столь выгодные финансовые условия накладывают на покупателя серьезную ответственность: по условиям сделки новый владелец обязан в кратчайшие сроки возобновить эксплуатацию комплекса. Ожидается, что реализация проекта позволит создать в регионе новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции и дать импульс развитию городской инфраструктуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3644 +0.0043
USD 2.8505 -0.0013
RUB 3.7299 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3670
USD 2.8440 2.8480
RUB 3.7160 3.7220
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 90.4000 90.6900
USD/RUB 76.5000 76.6900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте