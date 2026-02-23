За 2025 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 8%, рентабельность продаж – 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 50,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,8 млрд. рублей, или 5,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 53,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,6 млрд. рублей, или 4,8% от общего объема кредиторской задолженности.