ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА 2025 ГОД СОСТАВИЛА 6,6%


09:44 24.02.2026

За 2025 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 8%, рентабельность продаж – 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 50,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,8 млрд. рублей, или 5,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 53,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 2,6 млрд. рублей, или 4,8% от общего объема кредиторской задолженности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3644 +0.0043
USD 2.8505 -0.0013
RUB 3.7299 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3670
USD 2.8440 2.8480
RUB 3.7160 3.7220
подробнее

Конвертация в банках
на 24.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 90.4000 90.6900
USD/RUB 76.5000 76.6900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте