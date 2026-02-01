|О компании
|23.02.2026
Экономика РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕГПРОМА» ПРОВЕДУТ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
15:39 23.02.2026
Представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) приглашают к участию в контактно-кооперационной бирже с крупнейшими предприятиями легкой промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Витебск», прямые онлайн-переговоры пройдут 25 февраля 2026 года, с 11:00 до 13:00.
Мероприятие организовано Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Основная цель — вовлечение малого бизнеса в производственные цепочки и налаживание прямых поставок продукции от флагманов отрасли предприятиям МСП Беларуси и Российской Федерации.
Формат встречи: Онлайн-конференция на площадке БФФПП.
Участники: Руководство предприятий концерна «Беллегпром» и представители частного бизнеса.
Организаторы подчеркивают, что участие в переговорах для субъектов МСП является бесплатным. Это позволяет компаниям напрямую обсудить условия сотрудничества, минуя посредников, и получить доступ к актуальным перечням продукции (ознакомиться с ними можно на сайте belarp.by).
Прием заявок открыт до 24 февраля. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму на официальном ресурсе фонда.
Для получения дополнительных консультаций работает «горячая линия»: +375 (17) 298 21 42, +375 (29) 622 28 39 (контактное лицо — Ангелина Сакович).
