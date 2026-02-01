ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕГПРОМА» ПРОВЕДУТ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ БЕЛАРУСИ И РОССИИ


15:39 23.02.2026

Представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) приглашают к участию в контактно-кооперационной бирже с крупнейшими предприятиями легкой промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Витебск», прямые онлайн-переговоры пройдут 25 февраля 2026 года, с 11:00 до 13:00.

Мероприятие организовано Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Основная цель — вовлечение малого бизнеса в производственные цепочки и налаживание прямых поставок продукции от флагманов отрасли предприятиям МСП Беларуси и Российской Федерации.

Формат встречи: Онлайн-конференция на площадке БФФПП.

Участники: Руководство предприятий концерна «Беллегпром» и представители частного бизнеса.

Организаторы подчеркивают, что участие в переговорах для субъектов МСП является бесплатным. Это позволяет компаниям напрямую обсудить условия сотрудничества, минуя посредников, и получить доступ к актуальным перечням продукции (ознакомиться с ними можно на сайте belarp.by).

Прием заявок открыт до 24 февраля. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму на официальном ресурсе фонда.

Для получения дополнительных консультаций работает «горячая линия»: +375 (17) 298 21 42, +375 (29) 622 28 39 (контактное лицо — Ангелина Сакович).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3644 +0.0043
USD 2.8505 -0.0013
RUB 3.7299 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3700
USD 2.8450 2.8480
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1835
EUR/RUB 90.5000 90.7900
USD/RUB 76.6000 76.6989
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте