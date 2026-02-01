Представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) приглашают к участию в контактно-кооперационной бирже с крупнейшими предприятиями легкой промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Витебск», прямые онлайн-переговоры пройдут 25 февраля 2026 года, с 11:00 до 13:00.

Мероприятие организовано Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Основная цель — вовлечение малого бизнеса в производственные цепочки и налаживание прямых поставок продукции от флагманов отрасли предприятиям МСП Беларуси и Российской Федерации.

Формат встречи: Онлайн-конференция на площадке БФФПП.

Участники: Руководство предприятий концерна «Беллегпром» и представители частного бизнеса.

Организаторы подчеркивают, что участие в переговорах для субъектов МСП является бесплатным. Это позволяет компаниям напрямую обсудить условия сотрудничества, минуя посредников, и получить доступ к актуальным перечням продукции (ознакомиться с ними можно на сайте belarp.by).

Прием заявок открыт до 24 февраля. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму на официальном ресурсе фонда.

Для получения дополнительных консультаций работает «горячая линия»: +375 (17) 298 21 42, +375 (29) 622 28 39 (контактное лицо — Ангелина Сакович).