Экономика РБ
БОЛЕЕ 18 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ С НАЧАЛА ГОДА
14:01 23.02.2026
С 1 января в Беларусь прибыли 18 835 иностранных граждан из 38 европейских стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, с начала действия безвиза нашу страну посетили 1 277 004 жителя Европы. Из Латвии прибыли 410 127 иностранцев, из Литвы — 669 111, из Польши — 136 681. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 61 085 человек.
Безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно.
|
