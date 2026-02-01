ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАПИД ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ДОМА В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ МАСЮКОВЩИНА-4


13:57 23.02.2026

МАПИД завершает строительство второго дома в столичном микрорайоне Масюковщина-4. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новая жилая постройка переменной этажности рассчитана на 84 квартиры. Жилье предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и будет сдаваться с полной чистовой отделкой. Проектом предусмотрены светлые и просторные помещения с большими окнами, эркерами и застекленными лоджиями, а в ряде планировок выделены места под гардеробные.

Современные стандарты комфорта отражены и в обустройстве мест общего пользования: в подъездах отсутствуют мусоропроводы, а входы выполнены на уровне земли и являются сквозными. На данный момент во всех трех секциях завершаются отделочные работы, установка сантехники и электрики. С улучшением погодных условий строители приступят к финальной покраске фасада и благоустройству прилегающей территории.

Параллельно с этим МАПИД активно возводит в квартале еще два объекта серии М464-У1 — дома № 7 и № 8 по генплану. Для соблюдения графиков работы на площадках организованы в три смены. Трехподъездный дом № 7 уже достиг уровня девятого этажа из десяти запланированных. Его сосед, десятиэтажный дом № 8 Г-образной формы, также находится в активной фазе строительства: на разных секциях идет монтаж от третьего до шестого этажей.

Квартиры в строящихся объектах также будут переданы новоселам в полной готовности к заселению. Высокие темпы работ специалистов СУ-207 позволяют гарантировать своевременный ввод жилья в эксплуатацию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
валюта курс
EUR 3.3638
USD 2.8505
RUB 3.7299
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3644 +0.0043
USD 2.8505 -0.0013
RUB 3.7299 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3700
USD 2.8450 2.8480
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1835
EUR/RUB 90.5000 90.7900
USD/RUB 76.6000 76.6989
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте