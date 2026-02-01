|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАПИД ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО ДОМА В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ МАСЮКОВЩИНА-4
13:57 23.02.2026
МАПИД завершает строительство второго дома в столичном микрорайоне Масюковщина-4. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Новая жилая постройка переменной этажности рассчитана на 84 квартиры. Жилье предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и будет сдаваться с полной чистовой отделкой. Проектом предусмотрены светлые и просторные помещения с большими окнами, эркерами и застекленными лоджиями, а в ряде планировок выделены места под гардеробные.
Современные стандарты комфорта отражены и в обустройстве мест общего пользования: в подъездах отсутствуют мусоропроводы, а входы выполнены на уровне земли и являются сквозными. На данный момент во всех трех секциях завершаются отделочные работы, установка сантехники и электрики. С улучшением погодных условий строители приступят к финальной покраске фасада и благоустройству прилегающей территории.
Параллельно с этим МАПИД активно возводит в квартале еще два объекта серии М464-У1 — дома № 7 и № 8 по генплану. Для соблюдения графиков работы на площадках организованы в три смены. Трехподъездный дом № 7 уже достиг уровня девятого этажа из десяти запланированных. Его сосед, десятиэтажный дом № 8 Г-образной формы, также находится в активной фазе строительства: на разных секциях идет монтаж от третьего до шестого этажей.
Квартиры в строящихся объектах также будут переданы новоселам в полной готовности к заселению. Высокие темпы работ специалистов СУ-207 позволяют гарантировать своевременный ввод жилья в эксплуатацию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2026
Курсы в банках
на 23.02.2026
Конвертация в банках
на 23.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте