МАПИД завершает строительство второго дома в столичном микрорайоне Масюковщина-4. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новая жилая постройка переменной этажности рассчитана на 84 квартиры. Жилье предназначено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и будет сдаваться с полной чистовой отделкой. Проектом предусмотрены светлые и просторные помещения с большими окнами, эркерами и застекленными лоджиями, а в ряде планировок выделены места под гардеробные.

Современные стандарты комфорта отражены и в обустройстве мест общего пользования: в подъездах отсутствуют мусоропроводы, а входы выполнены на уровне земли и являются сквозными. На данный момент во всех трех секциях завершаются отделочные работы, установка сантехники и электрики. С улучшением погодных условий строители приступят к финальной покраске фасада и благоустройству прилегающей территории.

Параллельно с этим МАПИД активно возводит в квартале еще два объекта серии М464-У1 — дома № 7 и № 8 по генплану. Для соблюдения графиков работы на площадках организованы в три смены. Трехподъездный дом № 7 уже достиг уровня девятого этажа из десяти запланированных. Его сосед, десятиэтажный дом № 8 Г-образной формы, также находится в активной фазе строительства: на разных секциях идет монтаж от третьего до шестого этажей.

Квартиры в строящихся объектах также будут переданы новоселам в полной готовности к заселению. Высокие темпы работ специалистов СУ-207 позволяют гарантировать своевременный ввод жилья в эксплуатацию.