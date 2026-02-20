В ТРЦ Palazzo официально открыли фудхолл Foresto, сообщает пресс-служба торгового центра.

Посетителей встречают дорогостоящая мебель и атмосферное освещение, как в респектабельном ресторане, а за еду отвечают 16 корнеров. Но самое интересное, что между столами высадили субтропическим сад с сотнями живых растений.

Foresto пришел на место фудкорта на третьем этаже ТРЦ Palazzo. Пространство расширили, а интерьер полностью обновили. Сменилась и концепция – модный фудхолл вместо привычного фудкорта. Ориентирами выступили успешные гастро-проекты в Дубае, Лондоне и Нью-Йорке.

В фудхолл вложили около миллиона долларов. На площади в 1700 «квадратов» разместили ресторанные столики, глубокие диваны и удобные кресла. Под потолком «парят» 286 «солнц» – сферических светильников с атмосферной подсветкой. А над головой – целый «лес» из искусственной зелени.

Фишкой Foresto выступает субтропических сад. Между столами растут более 280 живых растений – от многолетников до карликовых деревьев и живых фитостен. Встречаются и редкие виды, которые едва ли встретить в Беларуси. Оранжерея будет работать круглый год и задумана как неотъемлемая часть фудхолла.

«Мы хотели создать что-то невероятное, чего раньше никто не делал в стране. Фудхолл Foresto призван вывести организацию гастро-пространства на новый уровень. Это место не только про еду, а про впечатление и ощущение, будто ты оказался в красивом ресторане в центре Дубая, Нью-Йорка или Сингапура. При этом фудхолл делит пространство с субтропическим садом, где растут сотни растений. Ими можно будет бесплатно любоваться круглый год. Мы рассчитываем, что новый «городской оазис» привлечет людей со всех районов Минска», – отмечают в ТРЦ Palazzo.

Фудхолл включает 16 заведений, которые представляют разные кухни мира. Среди них – белорусская («Мама дома»), узбекская («Чайхана»), грузинская («Хинкальня» и «ЧебурекМи»), тайская (Pad Thai), вьетнамская (Pho Bo), французская (Patisserie) и итальянская (Bella Chao). Также работают Salateira, Marconi, KFC и Bubble House. Кофе варят в Lavazza, Varka, O’coffee и Procoffee.

В центре фудхолла Foresto заработал барный островок. Можно сесть за стойкой и заказать напитки. В меню – десятки известных и авторских коктейлей.

Еще одно отличие – использование керамической посуды вместо распространенного на фудхкортах «пластика». Все заведения на фудхолле попросили перейти на ресторанные тарелки и приборы.

Фудхолл открывали празднично – с концертом, деревом желаний и викториной с призами. Первые 100 гостей получили плюшевых котиков в подарок. Корнеры подготовили специальные сеты Foresto за 14-18 рублей.

Новый фудхолл Foresto работает без выходных с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ Palazzo.