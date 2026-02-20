Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в январе 2026 года в текущих ценах составил 23,3 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП уменьшился на 1,2% к уровню января 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе 2026 г. по отношению к январю 2025 г. составил 109,9%.