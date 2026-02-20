ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНСКЕ В ЯНВАРЕ ПОСТРОЕНО 200 НОВЫХ КВАРТИР


11:38 23.02.2026

В январе 2026 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 0,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 17,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 14,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 85,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 11,4 тыс. квадратных метров.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2026
валюта курс
EUR 3.3555
USD 2.8518
RUB 3.7309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3601 -0.0008
USD 2.8518 +0.0001
RUB 3.7309 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3650
USD 2.8460 2.8570
RUB 3.7150 3.7220
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1828
EUR/RUB 90.2000 90.7029
USD/RUB 76.6000 77.0000
подробнее
