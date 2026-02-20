|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСКЕ В ЯНВАРЕ ПОСТРОЕНО 200 НОВЫХ КВАРТИР
11:38 23.02.2026
В январе 2026 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 0,2 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 17,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 14,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 85,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 11,4 тыс. квадратных метров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
Курсы в банках
на 23.02.2026
Конвертация в банках
на 23.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте