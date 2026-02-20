Министерство труда и социальной защиты обратило внимание индивидуальных предпринимателей и представителей других категорий самозанятого населения на приближение крайнего срока уплаты обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН) за 2025 год. Сделать это необходимо не позднее 31 марта 2026 года.

В ведомстве пояснили, что обязанность самостоятельно уплачивать взносы распространяется на всех индивидуальных предпринимателей (за исключением перешедших на налог на профессиональный доход), а также на адвокатов, нотариусов и самозанятых граждан — ремесленников, владельцев агроусадеб и плательщиков единого налога. Для них эта процедура является обязательной. В то же время плательщики налога на профессиональный доход (НПД) могут участвовать в системе социального страхования добровольно, чтобы обеспечить себе страховой стаж для будущей пенсии.

Чтобы узнать точную сумму к уплате, не нужно производить расчеты самостоятельно. Как подчеркнули в Министерстве труда, она уже сформирована в автоматическом режиме и доступна для каждого плательщика в нескольких электронных сервисах. Ознакомиться с ней можно в системе «Расчет» (ЕРИП), в мобильном приложении «ФСЗН» или в Личном кабинете на портале фонда.

Размер итоговой суммы напрямую зависит от налогового режима и периода ведения деятельности. Для большинства ИП, адвокатов и нотариусов взносы включают пенсионное и социальное страхование. Для ремесленников и владельцев агроусадеб предусмотрена только пенсионная составляющая. В министерстве уточнили, что базовая минимальная сумма взноса за полный год работы рассчитана исходя из 12 минимальных зарплат и составляет 3 077,04 рублей, однако конкретная цифра для каждого плательщика может отличаться в зависимости от количества месяцев работы и дохода.

В Министерстве труда и соцзащиты предупреждают, что неуплата в установленный срок влечет за собой серьезные последствия. Помимо начисления пени за каждый день просрочки и возможности принудительного взыскания, главным риском является исключение неуплаченного периода из страхового стажа, что напрямую влияет на право получения трудовой пенсии и ее будущий размер.

Особое внимание в ведомстве просят обратить граждан, которые имеют статус ИП, но при этом работают по найму. Для них обязанность уплачивать взносы как за себя, так и за работодателя сохраняется в полном объеме — страховой стаж в таких случаях суммируется.

Что касается плательщиков НПД, получивших информационные уведомления, в министерстве пояснили: эти сообщения носят ознакомительный характер. Если гражданин не намерен формировать пенсионные права за этот период добровольно, никаких действий предпринимать не требуется. При желании же сделать взнос сумма также доступна для оплаты через ЕРИП до 31 марта.