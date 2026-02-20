Минский часовой завод «Луч» представил лимитированную коллекцию часов «Мова», приуроченную ко Дню родного языка (21 февраля), 135-летию Максима Богдановича и 150-летию Алоизы Пашкевич (Тётки). Новая линейка продолжает традицию бренда по созданию аксессуаров, отражающих национальный культурный код.

В основе концепции — образы двух классиков белорусской литературы. Мужская модель воплощает интеллектуальную глубину и поэтическую точность Максима Богдановича, женская — лиричность и гражданскую силу голоса Тётки. Коллекция создавалась при участии Литературного музея Максима Богдановича, что служит гарантом её культурной достоверности.

«Две модели — мужская и женская — отражают два взгляда, два тембра, но одну общую идею: язык как основа культуры и духовная сила народа, — рассказали представители завода на презентации. — Это попытка сделать культуру видимой, современной и близкой каждому».

Каждая модель комплектуется двумя сменными ремешками: светлым с вышивкой, отсылающей к традиционному орнаменту, и тёмным с тиснением для универсального образа.

Технические характеристики включают механизм «Луч» 1801, корпус из нержавеющей стали и сапфировое стекло. Тираж строго ограничен — всего 400 экземпляров (по 200 каждой модели).

Предыдущая лимитированная коллекция, посвящённая Владимиру Короткевичу, была распродана за считаные дни, что подтверждает высокий спрос на продукцию с национальным колоритом.

Новые часы уже доступны для предзаказа на официальном сайте «Луча». В ближайшее время они появятся в фирменных магазинах.

Минский часовой завод «Луч» — единственный производитель наручных часов в Беларуси. Основанный в 1953 году, он сочетает традиции советской часовой школы с современными дизайнерскими решениями.