Экономика РБ


В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


15:02 20.02.2026

В Министерстве экономики в рамках Единого дня информирования обсудили реализацию программных документов по укреплению национальной безопасности, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Совместно с заместителем начальника вооружения ВС Беларуси полковником Сергеем Томчиком были подробно рассмотрены ключевые аспекты обеспечения национальной безопасности, современное состояние и оборонительный потенциал белорусской армии, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и союзниками по ОДКБ, перспективы развития отечественного ВПК в контексте Программы-2030.

Согласно документу, к 2030 году доля отечественных образцов вооружения, военной и специальной техники в общем объеме государственного оборонного заказа должна составить не менее 50% и рост инвестиций в их производство должен быть обеспечен на уровне не менее 130% за пятилетку.

Также много говорилось об информационной составляющей национальной безопасности и важности патриотического воспитания молодежи как факторе сохранения стабильности в обществе.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
валюта курс
EUR 3.3650
USD 2.8517
RUB 3.7300
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3601 -0.0008
USD 2.8518 +0.0001
RUB 3.7309 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3590
USD 2.8460 2.8500
RUB 3.7200 3.7225
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1765 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.3000
USD/RUB 76.5000 76.6989
подробнее
