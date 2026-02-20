|О компании
|20.02.2026
Экономика РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
15:02 20.02.2026
В Министерстве экономики в рамках Единого дня информирования обсудили реализацию программных документов по укреплению национальной безопасности, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Совместно с заместителем начальника вооружения ВС Беларуси полковником Сергеем Томчиком были подробно рассмотрены ключевые аспекты обеспечения национальной безопасности, современное состояние и оборонительный потенциал белорусской армии, укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и союзниками по ОДКБ, перспективы развития отечественного ВПК в контексте Программы-2030.
Согласно документу, к 2030 году доля отечественных образцов вооружения, военной и специальной техники в общем объеме государственного оборонного заказа должна составить не менее 50% и рост инвестиций в их производство должен быть обеспечен на уровне не менее 130% за пятилетку.
Также много говорилось об информационной составляющей национальной безопасности и важности патриотического воспитания молодежи как факторе сохранения стабильности в обществе.
