ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА СЕННЕНСКОГО РАЙОНА ОТМЕНЕНЫ НЕЗАКОННЫЕ ЗАКУПКИ В АПК НА СУММУ СВЫШЕ BR100 ТЫС.


14:06 20.02.2026

Прокуратура Сенненского района в ходе анализа сведений электронной торговой площадки в четырех сельскохозяйственных организациях установила нарушения законодательства при проведении процедур государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, в частности, при изучении приглашения к участию в процедуре закупки запасных частей для сельскохозяйственной техники, работ по известкованию кислых почв выявлены факты установления требований, не соответствующих действующему законодательству, а также невключения обязательных дополнительных требований к участникам о предоставлении сведений об отсутствии фактов привлечения к административной и уголовной ответственности, а также причастности к экстремистской и террористической деятельности.

Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедурах закупок поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства.

Как итог – прокурор Сенненского района в адрес руководителей агропредприятий вынес четыре предписания и потребовал устранить выявленные нарушения законодательства. По результатам рассмотрения актов надзора госзакупки на сумму свыше 100 тыс. рублей отменены.

Одновременно по требованию прокуратуры в отношении должностных лиц, которые нарушили порядок государственных закупок товаров (работ, услуг), возбуждены дисциплинарные производства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
валюта курс
EUR 3.3650
USD 2.8517
RUB 3.7300
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3601 -0.0008
USD 2.8518 +0.0001
RUB 3.7309 +0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3590
USD 2.8460 2.8500
RUB 3.7200 3.7225
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1765 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.3000
USD/RUB 76.5000 76.6989
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте