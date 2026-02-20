Прокуратура Сенненского района в ходе анализа сведений электронной торговой площадки в четырех сельскохозяйственных организациях установила нарушения законодательства при проведении процедур государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, в частности, при изучении приглашения к участию в процедуре закупки запасных частей для сельскохозяйственной техники, работ по известкованию кислых почв выявлены факты установления требований, не соответствующих действующему законодательству, а также невключения обязательных дополнительных требований к участникам о предоставлении сведений об отсутствии фактов привлечения к административной и уголовной ответственности, а также причастности к экстремистской и террористической деятельности.

Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедурах закупок поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства.

Как итог – прокурор Сенненского района в адрес руководителей агропредприятий вынес четыре предписания и потребовал устранить выявленные нарушения законодательства. По результатам рассмотрения актов надзора госзакупки на сумму свыше 100 тыс. рублей отменены.

Одновременно по требованию прокуратуры в отношении должностных лиц, которые нарушили порядок государственных закупок товаров (работ, услуг), возбуждены дисциплинарные производства.