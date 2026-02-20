|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА СЕННЕНСКОГО РАЙОНА ОТМЕНЕНЫ НЕЗАКОННЫЕ ЗАКУПКИ В АПК НА СУММУ СВЫШЕ BR100 ТЫС.
14:06 20.02.2026
Прокуратура Сенненского района в ходе анализа сведений электронной торговой площадки в четырех сельскохозяйственных организациях установила нарушения законодательства при проведении процедур государственных закупок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Витебской области, в частности, при изучении приглашения к участию в процедуре закупки запасных частей для сельскохозяйственной техники, работ по известкованию кислых почв выявлены факты установления требований, не соответствующих действующему законодательству, а также невключения обязательных дополнительных требований к участникам о предоставлении сведений об отсутствии фактов привлечения к административной и уголовной ответственности, а также причастности к экстремистской и террористической деятельности.
Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедурах закупок поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства.
Как итог – прокурор Сенненского района в адрес руководителей агропредприятий вынес четыре предписания и потребовал устранить выявленные нарушения законодательства. По результатам рассмотрения актов надзора госзакупки на сумму свыше 100 тыс. рублей отменены.
Одновременно по требованию прокуратуры в отношении должностных лиц, которые нарушили порядок государственных закупок товаров (работ, услуг), возбуждены дисциплинарные производства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.02.2026
Курсы в банках
на 20.02.2026
Конвертация в банках
на 20.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте