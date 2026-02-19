ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНА СХЕМА УКЛОНЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА СУММУ БОЛЕЕ BR30 МЛН


13:53 20.02.2026

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом выявлены и пресечены факты неуплаты иностранной организацией налогов в особо крупном размере.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что компания фактически осуществляла на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство по реализации товаров белорусским субъектам хозяйствования, не уплачивая в бюджет налог на прибыль от данной деятельности.

Предварительно установленная сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 30 млн. рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В качестве возмещения причиненного государству ущерба и обеспечения возможных имущественных взысканий за неисполнение налоговых обязательств иностранной компанией добровольно перечислено на депозитный счет Следственного комитета более 60 млн. рублей.

Представители иностранной организации также выразили намерения продолжать в дальнейшем осуществлять на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность, но исключительно с соблюдением законодательства.

Ведется предварительное расследование.
