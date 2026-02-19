ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новости
Экономика РБ


БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ 69 ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2026 ГОДУ


13:38 20.02.2026

В Брестском регионе продолжается системная работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, на 2026 год сформирован перечень из 69 объектов, подавляющее большинство из которых - 63 единицы будут предложены инвесторам впервые. Параллельно с продажей развивается и арендное направление: 5 площадок планируется передать в пользование бизнесу на правах аренды.

Процесс реализации уже перешел в активную фазу. На текущий момент 7 объектов выставлены на аукционы, а еще по 10 лотам приняты официальные решения о продаже. Основной этап торгов планируется завершить в первой половине года - до 1 мая 2026 года, что позволит новым владельцам оперативно приступить к реконструкции и эксплуатации зданий.

Распределение лотов охватывает все крупные узлы области. Лидерами по количеству предложений стали Брест (7 объектов на продажу и 2 в аренду), Пинск (6 объектов) и Барановичи (5 объектов). В разрезе районов наибольшее количество неиспользуемых площадей сосредоточено в Барановичском (7 объектов), Березовском, Ивановском и Ивацевичском (по 5 в каждом) регионах. В Столинском районе к торгам готовят 4 объекта, в то время как в остальных районах области предлагается от 1 до 3 площадок.

Инвесторам представлен максимально разнообразный фонд недвижимости для различных сфер деятельности. В перечень включены административные и производственные здания, склады, базы отдыха и гаражи. Особое внимание уделено социальным объектам — бывшим школам, детским садам, клубам и фельдшерско-акушерским пунктам, которые могут быть перепрофилированы под услуги, жилье или малые производства.
