|20.02.2026
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 21 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
13:37 20.02.2026
Заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений Минэкономики Пыл Дмитрий Сергеевич 21 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О подходах к занесению на Республиканскую доску Почета областей, г.Минска, районов, городов областного подчинения и районов в городах».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
