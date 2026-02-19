В 2025 году рынок независимой оценки бизнеса в Беларуси продемонстрировал снижение активности на 24% по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

По данным РУП «Институт недвижимости и оценки», за год было подготовлено 112 экспертных заключений. Основной объем работы пришелся на оценку долей в уставных фондах и пакетов акций, в то время как общая стоимость рынка составила около 1,4–1,6 млн рублей.

Отрицательная динамика обусловлена завершением крупных оценочных проектов в 2024 году и сокращением числа сделок, регулируемых Указом №93. Данный тренд подтверждается и статистикой в свободном сегменте: количество оценок вне рамок указа достигло пятилетнего минимума, снизившись до 73 процедур.

Лидирующую позицию в отрасли продолжает занимать профильный институт (ИНО), который обеспечил подготовку более 66% всех заключений в стране. По прогнозам специалистов, в 2026 году тенденция к снижению спроса сохранится, особенно в части оценки активов крупнейших представителей бизнеса.