|20.02.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАЗ РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ СПЕЦТЕХНИКИ НОВЫМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ
13:13 20.02.2026
Расширяя линейку новыми классами и моделями спецтехники – экскаваторами, грейдерами, погрузчиками – БЕЛАЗ тем самым комплексно вместе с самосвалами предлагает рынку широкий спектр современных карьерных машин для всех этапов процесса разработки месторождений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, новый фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78242 – это мощное решение для тех, кому важна максимальная производительность и выносливость в экстремальных условиях эксплуатации.
Сочетание внушительного ковша объемом 6,5 кубометра и увеличенной грузоподъемности в 11,5 тонны с мощным двигателем, современным приводом и надежной гидравликой делает эту машину эффективным инструментом для горнодобывающих предприятий. Новинка разработана для быстрой загрузки карьерных самосвалов грузоподъемностью до 60 тонн, железнодорожных полувагонов, думпкаров и других транспортных средств.
БЕЛАЗ-78242 получил ряд конструктивных инноваций, повысивших ключевые характеристики машины. Внедрен модернизированный гидротрансформатор с модулирующей муфтой для точной и плавной регулировки тягового усилия и увеличения производительности рабочего оборудования. Облегчены ведущие мосты и усилена задняя полурама, а угол складывания полурам увеличен до 40 градусов, что обеспечило отличную устойчивость и маневренность.
Максимальному раскрытию потенциала машины служит эффективный 16-литровый двигатель мощностью 606 л.с. Он работает в паре с гидромеханической трансмиссией собственного производства БЕЛАЗа, оснащенной четырьмя передачами переднего и четырьмя – заднего хода.
БЕЛАЗ-78242 снабжен надежным рабочим оборудованием, обладающим мощными вырывным (330 кН) и тяговым (350 кН) усилиями.
У погрузчика абсолютно новая просторная кабина с современным дизайном, интерьером, улучшенным комфортом, эргономикой, двумя сиденьями и панорамным обзором всей рабочей зоны. Для машины характерно удобное управление рабочим оборудованием с помощью двух много-функциональных джойстиков. Безопасность оператора обеспечивает современная система защиты кабины, отвечающая стандартам ROPS/FOPS.
БЕЛАЗ-78242 – всесезонная погрузочная техника, созданная мощной, маневренной и способной эффективно работать без оглядки на погоду и рельеф. Спектр своих достоинств и конкурентных преимуществ машина проявит на испытаниях.
